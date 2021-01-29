الإطاحة بعصابة إجرامية و حجز 2 كلغ من القنب الهندي في سوق أهراس

نجحت، عناصر فصيلة الابحات للدرك الوطني بسوق أهراس، في الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة، مختصة في بيع و ترويج المخدرات.

وتتكون العصابة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ينحدرون من إحدى البلديات الحدودية.

وأسفرت العملية عن حجز 2 كلغ من الكيف المعالج،كانت داخل الصندوق الخلفي لسيارة احدهم عند المدخل الجنوبي لمدينة سوق أهراس،

بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، و كدا أسلحة بيضاء محظورة.

ليتم تحويل الموقوفين ، على مقر الفصيلة لاستكمال التحقيق ، بعد إخطار الجهات القضائية .

وتمت العملية اثر ورود معلومات،لعناصر الدرك،مفادها أشخاص بصدد إبرام صفقة بيع كمية من الكيف لبارون من ولاية قريبةمن سوق أهراس.

ليتم تتبع خطواتهم وترصدهم، ومباغتة سيارتهم بالمدخل الجنوبي للمدينة، و بعد توقيفهم و إخضاعهم لعملية التفتيش و الفحص القانوني،

تم العثور على كمية معتبرة من الكيف، قدرت ب2كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر و أسلحة بيضاء محظورة.

ليتم تحويل المعنيين على التحقيق الابتدائي بمقر الفصيلة .

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين الثلاثة، من اجل تقديمهم أمام الجهات القضائية،

للنظر في التهم المنسوبة إليهم، و المتعلقة أساسا في حيازة و ترويج المخدرات .