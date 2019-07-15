الإطاحة بعصابة اعتداء على مواطنين بتحريض كلاب رودفايلر بوسط وهران

تمكنت أمس عناصر من فرقة البحث والتدخل 02،التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران،من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في الاعتداء على المواطنين في الطريق العام تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وتحريض الكلاب المدربة من نوع RODVAILER.

العصابة المتكونة من شخصين يبلغان من العمر 20 سنة و28 سنة، من المسبوقين قضائيا،لتورطهم في العديد من قضايا الاعتداء على المواطنين بوسط مدينة وهران باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب المدربة الشرسة.

تمكنت مصالح الأمن بناء على العديد من الشكاوى من الإيقاع بهما في ظرف قياسي،بعد خطة محكمة التنفيذ،أين تم حجز بحوزتهما مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة،مع مصادرة كلبين من فصيلة رود فايلرRODVAILER،حيث تم تحرير ضدهما إجراء قضائي،يحالان بموجبه على العدالة.