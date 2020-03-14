الإطاحة بعصابة السطو على تجهيزات التدفئة بعلي منجلي في قسنطينة

فككت مصالح الأمن الحضري الخارجي الثامن بعلي منجلي في قسنطينة، عصابة يختص نشاطها في السطو على المساكن الجاهزة.

وتتكون العصابة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و56 سنة، تورطوا في عدة عمليات سطو.

تمت العملية عقب شكوى تخص تعرض أحد المساكن الجاهزة الجارية عليه أشغال ترميم، لعملية سرقة استهدفت أجهزة التدفئة المركزية وعتاد البناء والترصيص.

ليتم مباشرة التحريات التي مكنت من تحديد هوية مشتبه فيهما وتوقيفهما بالوحدة الجوارية 6 بعلي منجلي على متن مركبة، التي عثر بداخلها على المعدات المستعملة في السرقة وبعض المسروقات.

كما قاد التحقيق إلى توقيف 4 آخرين تباعًا وإسترجاع بعض المسروقات، قبل تحديد ضلوع سالفي الذكر في 3 قضايا مماثلة طالت نفس النوع من الأجهزة، من خلال التحايل بارتداء بذلة عمل لعدم لفت الانتباه، كون أحدهم مختص في مجال الترصيص.

وفور الفراغ من إجراءات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية، التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.