الإطاحة بعصابة “الصاروخ” وحجز 3200 قرص بالطارف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط التابعة لأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بشبكة إجرامية، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. وضبط أزيد من 3200 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

كما تم توقيف شخصان من افراد هذه الشبكة الاجرامية، في العقد الثالث من العمر ينحدران من ولاية الطارف.العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط 3270 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين300ملغ.

تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان. عن قضية حيازة و تخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع.