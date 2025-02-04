الإطاحة بعصابة “العوينة” و “المارطو” لسرقتها 500 متر من الكوابل النحاسية بعين البنيان

تابعت، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة 8 أشخاص خمسة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت فيما لا يزال ثلاثة آخرين في حالة فرار. وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والإعداد لارتكاب جناية سرقة الممتلكات العمومية (كيابل نحاسية) مع توافر ظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة. وذلك على خلفية تنفيذ عملية سرقة 500 م من الكوابل النحاسية من ثلاثة أحياء بعين البنيان غرب العاصمة.

ملابسات القضية تعود لمنتصف شهر ديسمبر الفارط، حين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان بالعاصمة. بلاغا من المكلفة بالشؤون القانونية لاتصالات الجزائر غرب. تفيد سرقة كوابل نحاسية من قبل مجهولين. من عدة أحياء شعبية ببلدية عين البنيان، ويتعلق الأمر بحي المستقبل وحي عدل وحي 780 مسكن بالمنظر الجميل.

حيث سرقت كوابل نحاسية ذو سعات 224 زوج بطول 120 م مثبتة بالغرفة الأرضية وكابل بطول 150 متر سعة 448 زوج والكابل الثاني بطول 150 متر سعة 224 بالإضافة إلى كابل بطول 66 متر. ذو سعة 112، حيث بلغت الكوابل ما يقارب 500 متر من سعات مختلفة.

وبناءً على ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة في إطار تفكيك شبكات سرقة الكوابل النحاسية. حيث تم استغلال كاميرات المراقبة الموجودة بمختلف المحلات التجارية وأخرى المثبتة بالطرق الوطنية والولائية. أين تم التوصل للمشتبه فيهم. الذين قاموا بالسرقة باستعمال ثلاث مركبات شاحنتين من النوع الصغير وسيارة من نوع كيابيكانتو.

تسجيل إحدى المركبات يكشف المستور

وعليه انطلاقا من رقم التسجيل إحدى المركبات، تم التوصل لصاحبها، ويتعلق الأمر بالمدعو”ب.س” هذا الاخير وخلال التحقيق معه. أكد أنه قام ببيع مركبته للمدعو”كمال” المكنى “مطلوعة” دون إتمام إجراءات البيع النهائية بوساطة من المدعو” محمد” المكنى “المارطو”. وتفتيش منزل “ب.س” باولاد فايت عثر به على مصباح خاص بالإدارة العمومية بالإضافة إلي قاطعين( كماشة).

وعليه تم توقيف المدعو”م.محمد” المكنى'” المارطو”.كما تم توقيف مشتبه فيه ثالث المدعو”ج.ك” المكنى”العوينة” صاحب إحدى الشاحنتين المستعملة في عملية السرقة. وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية باقي المتهمين حيث تم إجمالا توقيف 5 متهمين. حيث تم التحقيق معهم، وتحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ونكران علاقتهم بالقضية.

دفاع المتهم”س.ب” أشارت أن ما ورط موكلها في القضية هي المركبة التي ارتكبت بها الجريمة والتي باعها لأحد المتهمين في الملف والمسجلة باسمه. والتي استفاد منها في إطار قروض أونساج. وطالب بافادته بالبراءة.

في حين دفاع المتهم”أ.ع” أكدت أن موكلها اعترف عبر جميع مراحل التحقيق بالتهمة وطالبت بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا و 100 ألف دج ومصادرة المحجوزات.