الإطاحة بعصابة المكنى “كيكا” تنشط في ترويج المؤثرات العقلية بالذرعان الطارف

تمكن عناصر أمن دائرة الذرعان من خلال 03 عمليات أمنية منفصلة من الإطاحة بـ 03 مجرمين من بينهم مسبوق قضائيا المكنى “كيكا”.

المعنيون كانوا محل ترصد ومتابعة مسبقة من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الذرعان كونهم ينشطون في مجال ترويج المهلوسات وكذا المخدرات.

أين كان كل واحد منهم ينشط لحسابه الخاص وهذا على مستوى أحياء إقامتهم بمدينة الذرعان العمليات الأمنية الثلاثة جاءت بفضل مداهمات فجائية شملت هذه الأحياء.

وتم ضبطهم وتوقيفهم وبحوزتهم كمية من المخدرات وكذا المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبالغ مالية تعد من عائدات عمليات الترويج. وبعد الانتهاء من التحقيق معهم انجز لكل واحد منهم ملف قضائي بخصوص حيازة مواد مخدرة “كيف معالج ومؤثرات عقلية” بطريقة غير شرعية لغرض البيع.

وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان و صدر في حق اثنين منهم حكم قضائي بـ ستة06 اشهر حبس نافذة وغرامة مالية امام بخصوص المكنى “كيكا” صدر في حقه امر إيداع.