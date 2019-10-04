الإطاحة بعصابة انتهكت حرمة مسجد وسرقت بعض أغراضه بالوادي

تمكن عـناصر الأمن الحضري الأول بأمن الوادي، من الإطاحة بعصابة تتكون من شخصين، قاموا بإنتهاك حرمة مسجد، وسرقة بعض من تجهيزاته بعاصمة الولاية.

تفاصيل العملية تعود إلى إستغلال فيديو تم الترويج له على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر قيام ملثمين بفعل السرقة من أحد مساجد المدينة.

لتتم مباشرة عـمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن حصر الشكوك حول شخصين ينحدران من المنطقة، ليتم توقيفهما.

واستكمالا لإجراءات التحقيق وبإستغلال تقنيات التعرف الآلي على البصمات، تم إثبات ضلوع المشتبه فيهما في فعل السرقة.

وعند مواجهة المعنيين بالأمر بقرائن العلمية التي تثبت تورطهما، لم يجدا مجالا للإنكار واعترفا بما نسب إليهما.

ليتم إنجاز ملف جزائي عن جناية تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لإرتكاب جناية السرقة بإستعمال الكسر والتسلق في جنح الليل.

بالإضافة إلى إنتهاك حرمة دور العبادة “مسجد”.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة في الولاية.