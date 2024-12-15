الإطاحة بعصابة “بربوشة” و”دربوكة” في الدويرة

تمكنت مصالح أمن الدويرة في الجزائر العاصمة، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات تتكون من ثلاثة أفراد.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع.ح” 24 سنة، و”ب.ع” المكنى”بربوشة”، 27سنة، و”ق.أ” المكنى”دربوكة” 26 سنة.

وتمت متابعة المعنيين، بتهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في ترويج المخدرات.

تفاصيل الملف حسب ما حصلت عليه “النهار” تعود لتاريخ 24 نوفمبر 2024، في حدود العاشرة ليلا.

وعلى إثر دورية لمصالح الأمن بمدينة الدويرة، لفت انتباههم شخص محل شبهة، قام بعد مشاهدة مصالح الأمن برمي قطعتين من المخدرات.

وتم استرجاعهم والقاء القبض عليه، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ع.ح”، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ20 ألف دج.

هذا الأخير ولدى تحويله على التحقيق الأمني، صرّح أنه قام باقتناء الكمية التي ضبطت بحوزته بـ 5 ٱلاف دج من عند شخص يدعى”م” المكنى”بربوشة”.

والذي يقوم بدوره بإخفاء المخدرات عند شريكه المدعو “أ” المكنى “دربوكة”. معترفا خلال التحقيق بأن المخدرات تخصه وهي موجهة للاستهلاك الشخصي.

واستنادا لتصريحاته تم تكثيف التحريات بتحديد هوية المشتبه فيهما الآخران.

فيما أسفرت عملية التفتيش التي طالت هاتف المتهم “ع.ح” الذي خضع للمعالجة التقنية إلى ضبط على مجموعة من الصور والفيديوهات لكميات معتبرة من المخدرات.

كما تم توقيف المتهم”ب.ع” المكنى “بربوشة” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم اشتبه في أن تكون من العائدات الإجرامية.

وبتوقيف المتهم الثالث بعد تفتيش مسكنه ضبط به على قطعة مخدرات، بالإضافة على مبلغ مالي يقدر بـ 48 ألف دج.

المتهمين أنكروا خلال التحقيق الأمني كل ما نسب لهم في ترويج المخدرات.

فيما أرجأت محكمة الشراقة البت في الملف للأسبوع المقبل، في انتظار تفاصيل جديدة خلال المحاكمة.