الإطاحة بعصابة “بيتبول” المختصة في ترويج المخدرات بالشراقة

تمكنت مصالح الشرطة بالشراقة من الإطاحة بعصابة من 6 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات يقودها المدعو” ط.ع” المكنى “بيتبول” بحي سيدي حسان بالشراقة، حيث مثل المتهمون اليوم الأحد أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع والعرض على الغير.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص وجود شخص مشبوه يقوم بترويج المخدرات. وبترصد المعني ضبط متلبسا ببيع قطعة مخدرات لشاب يدعى”ش.م” وذلك أمام مسجد التقوى بالشراقة. قبل انطلاق صلاة التراويح برمضان، وتوقيف المشتبه فيهما وتحويلهما على مركز الأمن لمواصلة التحريات معهما. بعد حجز كمية من المخدرات.

وبسماع أقوال المدعو “ش.م” كشف أنه تواصل مع المتهم “ط.ع” الذي يطلق عليه لقب” بيتبول” من أجل شراء قطعة مخدرات بعد الافطار. وأنه قدّم له موعدا بالقرب من مسجد التقوى، حيث التقاه هناك قبل أن تداهمهما مصالح الامن. وجاءت عملية تفتيشه سلبية فيما ضبط بحوزة المتهم “ط.ع” كمية من المخدرات. وأخلي سبيله على إثر ذلك وتم سماع كشاهد في الملف.

وبتوسيع التحريات بتفتيش مسكن “ط.ع” عثر على صفيحة مخدرات بوزن يقدر ب 79.6غ. 4 أقراص مهلوسة، و4 شفرات حلاقة تستعمل لتقطيع المخدرات وتجزئتها. بالإضافة كذلك إلى 4 قطع مهيأة للبيع ومسحوب ابيض.

وبسماع المتهم “ط.ع” كشف أنه معتاد على شراء المخدرات من جاره المدعو “ب.ف” الملقب بـ”فاكو. هذا الاخير الذي مثل وانكر ما نسب إليه وأكد أنه يستهلك المخدرات لكن لا يبيعها. وفند”ط.ع” أن يكون قد أبرم صفقة بيع و شراء صفيحة من المخدرات بوزن 100 غ. وتراجع عن تصريحاته بمحاضر الأمن، وأكد أن “خ.ف” لا علاقة له بالمخدرات سوى أنه يستهلك في بعض الأحيان فقط.

رسالة صوتية من المتهم تكشف المستور

وكشفت التحريات عن وجود رسالة صوتية من صديقته “ف.أ” التي طلبت منه التوقف عن بيع المخدرات، وأنه رفض نصيحتها وأنه لا يمكن التخلص منها وأنه يقوم بالبيع ليلا فقط. لتواجهه الرئيسة بما أسفرت عليه التحريات التي كشفت وجود عدة المحادثات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية. وصور المخدرات التي عثر عليها بهاتفه النقال.

المتهم”ف.خ” كشف أنه يعاني من مشاكل عائلية وأنه تواصل مع المتهم”ط.ع” للاجتماع في موعد بعد صلاة التراويح وتناول سيجارتين معبأة بالمخدرات. وبادل أطراف الحديث نافيا ما نسب إليه بترويج وبيع المخدرات مؤكدا انه يستعلكها فقط وهو حال بقية المنهمين الذي اكدوا انه مدمنين على للمخدرات وما عثر بحوزتهم هي موجهة للاستهلاك الشخصي. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة في حق جميع المتهمين.

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