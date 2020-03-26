الإطاحة بعصابة بينهم فتاة ينتحلون صفة موظفي سونلغاز لسرقة المنازل

أوقفت، قوات الأمن الحضري التاسع بعنابة، عصابة أشرار تستغل فترة تواجد المواطنين في الحجر الصحي بمنازلهم، لتنفيذ خططهم الإجرامية.

ويدخل أفراد العصابة إلى المنازل، بإنتحال صفة موظفين في شركة سونلغاز، أو أعوان تنظيف وتعقيم المنازل.

وكشفت المديرية الولائية للأمن بعنابة، أنه وعلى إثر دوريات راكبة لقوات الشرطة لتأمين المواطنين ودعوتهم للتقيد بالتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، لفت إنتباههم، نداء إستغاته من طرف إحدى المواطنات من شرفة أحد المنازل.

وبتدخل قوات الشرطة على الفور، تم توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم 4 أشخاص، من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم مابين 26 و33 سنة.

وتم توقيفهم بتهم محاولة السرقة بالعنف والتهديد والتعدد، وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض إرتكاب جناية.

كما نجحت قوات الشرطة في حجز، سلاحين أبيضين محظورين ، الأول من نوع أوبينال، والثاني من نوع الريشة، ومكبلات بلاستيكية خاصة بالعجلات، وشريط لاصق، وفاتورة كهربائية للتمويه.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، حيث صدر في حقهم أوامر إيداع.