الإطاحة بعصابة تبيع شقق بوثائق مزورة مقابل 300 مليون سنتيم في العاصمة

أوقفت عناصر الدرك الوطني، بالشراقة العاصمة، 5 أشخاص، فيما يوجد السادس في حالة فرار.

وحسب بيان من المصلحة، فإن أفراد الشبكة الذين يترواح أعمارهم ما بين 30 إلى 55سنة،بالنصب والإحتيال على عدة ضحايا.

وهذا بإيهامهم بوجود شقق للبيع تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، مقابل 300 مليون،حيث يتم اصطحاب الضحية إلى مقر الشقة،وتسليمهم المفاتيح.

ويتم تسليمهم أوراق تثبت ملكيته للسكن الذي يتم تزوير كل وثائقه الإدارية من خلال تقليد الختم الموجود عليها.

ويتحصل المشتبه فيهم على ثمن البيع الذي يفوق في كل عملية نصب مبلغ 300 مليون سنتيم.

وأسفرت عملية تفتيش مسكن المشكوك فيه الرئيسي عن حجز عدة أوراق مزورة بها أختام مقلدة لعدة مديريات محررات إدارية ورسمية.

بالإضافة إلى تزوير أوراق الطريق،”les feuilles de route”،من خلال تقليد ختم مديرية السكن،وتزوير صحيفة السوابق العدلية،من خلال تقليد،ختم إحدى المحاكم.

وتزوير شهادة ليسانس،باسم المعني،من بتقليد ختم كلية العلوم والتكنولوجيا،تزوير سجل تجاري يحمل اسم المعني،من بتقليد ختم المركز الوطني للسجل التجاري.

وتزوير ختم ديوان الترقية والتسيير العقاري،لحسين داي،الدار البيضاء وكذا بئر مراد رايس،حجز ختم مقلد يحمل عبارة توزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية.

كما حجزت عدة ملفات إدارية،تم النصب والاحتيال،على أصحابها،وأخرى بصدد النصب عليهم، بالإضافة إلى حجز معدات ووسائل تستعمل بعملية التزوير .

وتم إيداع ثلاثة أشخاص منهم الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم بتهمة انشاء جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تقليد أختام الدولة.

والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية (شهادة السوابق العدلية) وإدارية،النصب والاحتيال وانتحال وظيفة،فيما وضع الشخصان الآخران تحت الرقابة القضائية .