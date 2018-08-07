الإطاحة بعصابة تترأسها إمرأة تبيع شقق راقية بإسم ديوان التسيير العقاري بالعاصمة

تمكّنت عناصر الدّرك الوطني التابعة لكتيبة الشراقة من الإطاحة بعصابة تحترف النصب والإحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور.

وحسب بيان للدرك الوطني، فإن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة ينشطون عبر إقليم ولاية الجزائر.

تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الفارط، عندما تلقت عناصر الدرك الوطني بالمنظر الجميل بالشراقة شكوى من طرف أحد المواطنين.

الشكوى مفادها أنه تعرض لعملية نصب وإحتيال، وهذا بعد دفعه لمبلغ مالي يقدر بـ 550 مليون سنتيم دفعة أولى.

مقابل حصوله على شقة بمشروع إنجاز سكنات ترقوية بوثائق مزورة.

وبعد التحريات اتضح الأمر بأنّه لايتعلق بقضية نصب واحتيال بسيطة من طرف مجرم أو مجرمين وإنما يتعلق بشبكة محترفة.

متكونة من 3 أشخاص تترأسها أمرأة، كانت تقوم بالنصب والإحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم بوجود شقق راقية للبيع.

وذلك من خلال منحهم وثائق إدارية مزورة ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة باسم ديوان التسيير العقاري.

وقد كانت هذه العصابة تدّعي أنّ المرأة الموقوفة رئيسة قسم أحد فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لولاية الجزائر.

ومن خلال التحقيق، تمّ إحصاء حوالي 08 ضحايا لحدّ الساعة ينحدرون من عدّة ولايات منها “الجزائر، تيزي وزو،تيبازة”.

حيث تمّ سلبهم مبلغ مالي بحوالي 06 مليار سنتيم، في حين تمّ استرجاع الوثائق الإدارية المزورة.

وكذا بعض الأختام المهيأة للتقليد والمواد المستعملة في التزوير.