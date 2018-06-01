الإطاحة بعصابة تترصد سرقة السيارات والدراجات النارية توقيت الإفطار في غرداية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من الإطاحة بعصابة خطيرة تستغل توقيت إفطار المواطنين ببيوتهم في المغرب من أجل السطو على دراجاتهم النارية وسياراتهم المركونة خارج منازلهم.

تفاصيل العملية انطلقت بعد حدوث 5 عمليات سطو خلال نفس التوقيت وبنفس الطريقة ليتم تكثيف الأبحاث واستغلال كاميرات المراقبة،

حيث تم تحديد عدد من المشتبه بهم وهم يترصدون عربات المواطنين قبل الآذان ليتم إخراج فرق قامت بتطويق المكان،

ومراقبة أفراد العصابة إلى غاية الشروع في عملية سرقة دراجة نارية ليتم مداهمتهم وضبطهم في حالة تلبس،

وتحويلهم إلى مقر أمن الولاية للتحقيق ليتم كشف مكان تواجد ثلاثة دراجات نارية وسيارة تمت سرقتهم بنفس الطريقة،

أين تم استرجاعها ومباشرة التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد الشبكة.