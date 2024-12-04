الإطاحة بعصابة تترصد شقق “عدل” للسطو عليها بأولاد فايت

وجهت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، تهمة السرقة بالتعدد لشاب في العقد الثاني من العمر يدعى” ر.م” بعدما كشفت التحقيقات تورطه ضمن عصابة تتكون من 5 أفراد مختصة في السطو على المنازل بمشروع “عدل” باولاد فايت غرب العاصمة.

واستنادا للمعلومات المستقاة من جلسة المحاكمة، فإن مصالح أمن أولاد فايت تلقت عدة شكاوي وبلاغات من مواطنين من قاطني سكنات عدل بمنطقة الإختصاص، تفيد تعرضهم لعمليات سطو، حيث تضمنت شكوى أحد الضحايا تعرض منزل للسرقة بالتعدد تم خلالها الاستيلاء على مجموعة من مواد ومعدات البناء والترميم. وبناءا على الشكوى حركت مصالح الأمن تحرياتها، اين توصلت إلى 5 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم المتهم الحالي المدعو”ر.م” غير الموقوف، مسبوق قضائي في عدة قضايا سرقة وحمل اسلحة محظورة. هذا الاخير وخلال مواجهته خلا المحاكمة بتهمة السرقة بالتعدد فندها بشكل قاطع وأكد أن أحد المتهمين معه في الملف والذي سبق محاكمتهم،ذكر اسمه خلال التحريات. وأن لا علاقة له بالجرم المنسوب إليه، كما أن اتهامه كان فقد بسبب سوابقه العدلية وأن الملف الحالي بريء منه. من جهتها دفاعه اكدت أن الدليل غائب في ملف الحال والتمست افادة موكلها بالبراءة. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية التماس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم.