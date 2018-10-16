الإطاحة بعصابة تحترف بيع شقق بوثائق مزورة بالعاصمة

تم بولاية الجزائر توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 55 سنة، و هم من أفراد عصابة تحترف النصب و الإحتيال على الضحايا.

عن طريق إيهامهم بوجود شقق للبيع، تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري و بيعها لهم بوثائق مزورة

حيث تم وضع ثلاثة منهم رهن الحبس الإحتياطي، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

و حسب نفس المصدر، فقد تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، من توقيف 5 أشخاص فيما بقي متورط سادس في حالة فرار.

وهذا بعد تلقي الدرك الوطني لشكوى من أحد الضحايا بعد تعرضه لعملية نصب و إحتيال من طرف عصابة

أوهمته أنه إشترى شقة مقابل مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم، حيث تبين أن الوثائق الادارية التي سلمت للضحية بعد عملية بيع الشقة مزورة و تحمل أختام مقلدة.

و قد تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية، التي أمرت إيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع الشخصين الأخرين تحت نظام الرقابة القضائية.