الإطاحة بعصابة تحترف ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري،من وضع حد لنشاط عصابة تحترف ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تتكون من شخصين.

تنشط وسط مدينة سطيف، العملية سمحت بحجز كمية من المخدرات العقلية الصلبة من نوع “كوكايين”، والتي قدرت بـ11 غراما

إلى جانب كبسولات تستعمل لتحضير هذه المادة، يمكن أن تنتج بعد التحضير مايعادل 10 غرامات أضافية من ذات المادة،

مع حجز مبلغ مالي قدره89000 دج،يعتبر من عائدات الترويج بهذه السموم، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء.

أطرت هذه العملية، من قبل عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية

التي جاءت إثر إستغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات بأحد أحياء وسط المدينة، يضيف المصدر ذاته .

ليتم إطلاق تحريات، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه رفقة شريكه، وبعد إعداد خطة محكمة مكنت من رصد تحركات أفراد العصابة

ليتم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس على متن سيارة سياحية، وبحوزتهم الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة .

كما أكدت نفس المصادر، أن هاته السموم تعود لشخص مغترب يملك مقر إقامة بمدينة سطيف وآخر بمدينة ليون بفرنسا،

وبعد الحصول على إذن بتفتيش منازل المعنيين الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف،

تم حجز كبسولات تستعمل لتحضير مادة الكوكايين، إضافة لقارورة غاز مسيل للدموع، وفق ذات المصدر .

الضبطية القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورطين الإثنين عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة

بطريقة غير شرعية لغرض البيع، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير له .