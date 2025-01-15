الإطاحة بعصابة ترصدت منزل مهندسة في الالكترونيك وسطت على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم بعين البنيان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهم. في تنفيذ عملية سطو طالت منزل سيدة مهندسة في الالكترونيك وابنتها طبيبة أسنان. والاستيلاء على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم ومبالغ مالية بالعملية والمحلية والصعبة.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها سيدة رفقة ابنتها تفيد تعرض شقتهما الكائنة بعين البنيان للسرقة بعد من قبل مجهولين. مستغلين غيابهم عن المنزل، حيث تم الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 500 مليون سنتيم. منها مجوهرات من الذهب وأخرى من الفضة ومبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون سنتيم بالعملة المحلية ومبلغ 700 اورو.

وباشرت مصالح الدرك تحرياتها على الفور انطلاقا من نقل البصمات من مسرح الجريمة. ليتم في وقت قياسي تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المدعو “س.م”،”ح، ع”،”س.م” اثنان منهم تم إلقاء القبض عليهما تباعا فيما لايزال الثالث في حالة فرار.

هذا وكشف المتهم “س.م” خلال التحقيق أنه تلقى عرضا من صديقه “س.م” الفار بتنفيذ عملية سطو بعدما حدد ضحيته. وأنه قبل عرضه وتكفل بحراسة الأماكن حيث تسلل هذا الأخير إلى العمارة وقام بتحطيم أقفال باب الشقة والاستيلاء على مجوهرات ومبالغ مالية. حيث سلمه نصيبه من السرقة منها مبلغ 150 اورو وسلسال وأقراط.

من جهته المتهم الثاني فند ضلوعه في عملية سرقة شقة الضحية ونفى المشاركة في العملية.

دفاع المتهم نوه إلى أن موكلتها لا تزال تحت الصدمة بعدما استولى المتهمون على مدخرات سنين من العمل. وأكدت أنها تفاجأت يوم الوقائع بالفوضى التي صاحبت عملية التفتيش لكل ماهو ثمين. وأكد أن المتهم الفار جار موكلتها. وأنه كان يترصد غيابها وابنتها عن المنزل لتنفيذ مخططه وطالبت بقبول تأسس الضحيتان كأطراف مدنية مع إلزام المتهمين بدفع لها تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم.

وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.