الإطاحة بعصابة تروج الأقراص المهلوسة في أوساط القصر

تمكن أفراد الدرك الوطني بالزعاترية غرب ولاية الجزائر من وضع حد لعصابة أحياء. تقوم بتهديد السكان بواسطة الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة مع الترويج للأقراص المهلوسة في أوساط القصر.

وحسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات السلك الأمني. ففي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها. خاصة منها عصابات الأحياء وحفاظا على الأمن والسكينة العموميين بإقليم ولاية الجزائر. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزعاترية. من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الرعب والتهديد بالاعتداء على سكان الحي باستخدام أسلحة بيضاء. من مختلف الأنواع والكلاب الشرسة والشماريخ وكذا ترويج الأقراص المهلوسة للشباب, خاصة منهم القصر”.

وقد تم توقيف أفراد العصابة المقدر عددهم بستة أشخاص مسبوقين قضائيا. مع حجز أسلحة بيضاء وكلب شرس يستعمل في الاعتداء, إضافة إلى هواتف نقالة.

و‎سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات‎ ‎القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق. بتهم “تكوين جمعية أشرار, حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة. الانخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو من الأمن.