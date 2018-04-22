الإطاحة بعصابة ترويج المهلوسات وحجز قرابة 1000 قرص بباتنة

أطاحت فصيلة الأمن والتدخل التابعة لمصالح الدرك الوطني بنقاوس بولاية باتنة بثلاث أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

ومكّنت العملية من حجز كميّة معتبرة من الأقراص المهلوسة، و مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية.

جاء ذلك أثناء قيام ذات المصالح بمداهمة عبر إقليم الاختصاص، أين تم توقيف سيارة نوع “رونو كليو” على مستوى الطريق الوطني رقم 78.

بالضبط بالمكان المسمى دوار الحسانة بلدية أولاد سي سليمان، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة التقنية للسيارة.

وتفتيشها تم العثور على 920 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره حوالي 7 ملايين سنتيم، من عائدات المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

و كذا مبلغ مالي بالعملة الاجنبية قدره 1220 أورو .

المعنيون تم توقيفهم واقتيادهم رفقة المحجوزات والمركبة المستعملة إلى مقرالفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد سي سليمان المختصة إقليميا لمواصلة التحقيق.