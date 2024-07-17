الإطاحة بعصابة تزوير تذاكر مباراة نهائي كأس الجمهورية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير تذاكر مباراة نهائي كأس الجزائر الذي جمع يوم 5 جويلية بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، وممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة لبوشاوي. تمكنت الأسبوع الفارط من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص. ينشطون في التزوير واستعمال المزور في تذاكر مباريات كرة القدم.

وتعود هذه القضية إلى استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص حول تداول تذاكر مزوّرة. لمباراة نهائي كأس الجزائر وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث توصل محققو الفرقة الجنائية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم حيث وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم. تم حجز 81 تذكرة مزورة، 9 شارات خاصة بالدخول. أجهزة مستعملة في عملية التزوير ومبلغ مالي يقدر بـ 54900 دج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التزوير واستعمال المزور قصد النصب عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي. ضمن شبكة إجرامية وعرض وثائق مزورة للبيع. مع استغلال قاصر وتحريضه على الفساد.