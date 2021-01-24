الإطاحة بعصابة تستدرج السائقين باستعمال مراهقة لسرقة سياراتهم في سطيف

الدرك أوقف 4 أشخاص منهم فتاتان

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني في سطيف، أول أمس، من توقيف أفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات.

العصابة تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 17 و28 سنة، ينحدرون من سطيف، من بينهم فتاتان، إحداهما قاصر، كانت تقوم باستدراج أصحاب السيارات إلى أماكن مهجورة، وبعدها يقوم شخصان بالاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وسرقة سيارته.

العملية تمت بناءً على شكوى من أحد الضحايا الذي ينحدر من بلدية بريكة في ولاية باتنة، بعدما تمت سرقة سيارته من نوع “كليو” في سطيف، عقب استدراجه من طرف إحدى الفتاتين كانت على اتصال به عن طريق الهاتف المحمول، وبعدما حضر، ركبت معه وقامت بتوجيهه إلى مكان مهجور بمنقطة “شوف لكداد”، وبينما هما مع بعضهما في السيارة، قام الشابان بمهاجمتهما والاعتداء على صاحب السيارة بسلاح أبيض وسرقة سيارته، ثم فرّوا جميعا نحو وجهة مجهولة، تاركين الضحية لوحده في تلك المنطقة، وبعد التحقيق في القضية وبناءً على مواصفاه الفتاة من طرف الضحية، توصلت عناصر الدرك إلى تحديد هوية الفتاة المشتبه فيها وتوقيفها، حيث تم التعرف عليها من طرف الضحية، وبعد التحقيق معها، قامت بالكشف عن شركائها وعن باقي أفراد العصابة، حيث تم توقيفهم جميعا ومداهمة منازلهم واسترجاع السيارة المسروقة التي كانوا على وشك بيعها، حيث تم تحرير محاضر جزائية وتقديم أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف، عن تهمة تكوين جماعة أشرار وغيرها من التهم في القضية.