الإطاحة بعصابة تستدرج ملّاك السيارات لسرقة مركباتهم باستعمال امرأة في عنابة

الدرك أوقف 6 متورطين منهم فتاة

أفراد الشبكة كانوا يقومون بتفكيك هياكل العربات المسروقة لبيعها كقطع غيار

أطاحت، أول أمس، قوات أمن دائرة البوني، بعصابة سطو على ممتلكات المواطنين وسرقتهم والاعتداء عليهم. وسرقة المركبات والسيارات بعد استدراج الضحايا من طرف فتاة في عقدها الثالث من العمر.

وأوضحت مصالح أمن ولاية عنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة البوني، من معالجة قضية نوعية تتعلق بتوقيف ست أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و49 سنة، من بينهم امرأة، مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بظرف التعدد الليل والعنف واستحضار مركبة ذات محرك، إخفاء مسروقات، مع طمس معالم الجريمة، بتفكيك هيكل عربة ذات محرك ومحو رقمها التسلسلي. وللإشارة أن أحد المشتبه فيهم عثر بحوزته على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى سلاح أبيض محظور، احترافية قوات الشرطة مكنت من استرجاع مركبة محل سرقة مفككة، وآلة تحكم عن بعد تستعمل من طرف المشتبه فيهم للتشويش على الغلق المغناطيسي للمركبات وإبطال مفعول الأمان بها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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نجح أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “وادي الزناتي” في ڤالمة، في تفكيك شبكة جهوية متكونة من 4 أشخاص، مختصة في سرقة السيارات، وتزوير البطاقات الرمادية، يمتد نشاطها بين ولايتي أم البواقي وسوق أهراس.

وهي العملية التي جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرض سيارته من نوع “بيجو بارتنار” لفعل السرقة من طرف مجهولين.

لتباشر على إثرها عناصر الفرقة عملية البحث والتحري، التي كللت بالوصول إلى معلومات مفادها أن السيارة المبحوث عنها متواجة في مدينة عين مليلة.

وبعد تمديد دائرة الاختصاص إلى كل من ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم على مستوى مدينة “بريكو” في “هنشير تومغني” وعين مليلة وسدراتة، مع استرجاع السيارة المسروقة.

المشتبه فيهم كوّن ضدهم ملف قضائي عن جناية تكوين جماعة إجرامية والسرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة.

والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة “وادي الزناتي”.

أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع فيما استفاد المشتبه فيه الرابع من الرقابة القضائية.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من ضبط وحجز 1946 قرص مهلوس بحي عبداوي صالح ببلدية قالمة.

مع توقيف شخص يبلغ 28 سنة فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية جاءت نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات حيث مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي من عائدات الاتجار .

وأضاف المصدر، أنه بعد تقديم الشخص الموقوف أمام محكمة قالمة، صدر في حقه أمر إيداع.

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تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من الإطاحة بجماعة إجرامية مع حجز 9113 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تمت بعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق. أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 39 و42 سنة مقيمان بمدينة قالمة.

كما أشار البيان، إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما ومقر إقامتهما. تم أيضا ضبط مبالغ مالية من عائدات الإتجار، تتوزع بين العملة وطنية والأجنبية.

كما أضاف المصدر، أنه تم اليوم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهما أمر بإيداع الحبس.