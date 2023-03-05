الإطاحة بعصابة تستغل قاصر في سرقة المحلات التجارية والمركبات بالدار البيضاء

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء بوضع عصابة مختصة في السطو على المركبات والمحلات التجارية والصيدليات. باقليمي باب الزوار وضواحيه، رهن الحبس المؤقت، تضم 4 متهمين من بينهم امرأة. أما الطفل القاصر فمثل أما قاضي الاحداث الذي تم استغلاله من طرف العصابة لاستعماله في تنفيذ جرائمها.

عملية الاطاحة بأفراد العصابة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين خاصة، أصحاب المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والجزارة، والمخبزات. و بالاضافة الى الصيدليات، وأصحاب المركبات الذين تعرضوا الى عمليات سطو طالت مبالغ مالية متفاوتة. جاءت في أعقاب شكاوى متفرقة تلقتها مصالح الأمن بمقاطعة الدار البيضاء، باب الزوار، المحمدية وبرج الكيفان.

وكللت التحريات الميدانية الى تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بالمدعو ” ح.مختار” وشريكه ” ر.محمد أمين ” مسوقين قضائيا. ينحدران كليهما من ولاية سعيدة، وفتاة تدعى ” ح.خدبجة” التي كان لها دور ثانوي في عمليات السطو والتي كانت تخفي المسروقات. باعتبارها الصديقة المقربة للمتهم ” ح.مختار”.

كما تم التوصل قي اطار التحقيق أن العصابة كانت تستغل طفل قاصر متسرب من المدرسة، لحاجته الماسة إلى المال، من خلال قيامه بالتسلل الى المحلات محل السطو.

وتبين أن المتهمين وضعوا خطة محكمة لعمليات السرقة من خلال الترصد للضحايا، إذ يقوم المتهمين ” مختار”،و” محمد أمين”. بعدما يغادر أصحاب المحلات التجارية يقومون برفع الباب الأوتماتيكي قليلا،ط بعد الكسر. حتى يتسنى للقاصر الدخول زحفا وسرقة الأموال، ونفس الطريقة انتهجها المتهمين لسرقة السيارات المركونة من خلال تشغيلها والانطلاق بها قبل عودة أصحابها.

ومثل في الجلسة10 ضحايا من بينهم صاحب محل لبيع الهواتف النقالة ضحية سرقة 82 مليون سنتيم و10 هواتف نقالة، وصيدلي ضحية 15 مليون سنتينم، صاحب محل لبيع المواد الغذائية ضحية 7 ملايين سنتيم، محل لبيع الاجهزة الإلكترونية ضحية 70 مليون سنتيم . يواجه المتهمون تهما تتعلق تكوين جماعة أشرار، انتحال هوية الغير، السرقة بالكسر.