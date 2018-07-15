الإطاحة بعصابة تسطو على شركة خاصة وإسترجاع مبلغ يفوق 12 مليون دج ببسكرة

أطاحت مصالح أمن بسكرة عصابة من 3 أشخاص متورطة في سرقة شركة خاصة وإسترجاع مبلغ يفوق12 مليون دج ودفتر الشيكات.

وحسب ذات المصالح، قإن العملية تمت إثر شكوى تقدم بها مسير شركة مختصة في توضيب وتصدير التمور مفادها تعرض مؤسسته للسرقة.

حيث أسفرت التحقيقات إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 21 سنة وهو عامل سابق بالشركة.

وعقب التحقيق تم أيضا توقيف شخصين آخرين متورطين أحدهما شقيق المتهم الرئيسي يبلغان من العمرعلى التوالي 20 و23 سنة.

كما تم إسترجاع مبلغ بقيمة 12.6 مليون دج، ودفتر الشيكات وأدوات تم إستعمالها في عملية السرقة.