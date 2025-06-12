الإطاحة بعصابة تسطو على محلات المجوهرات في العاصمة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة، الأسبوع المنصرم، من إيقاف 5 أشخاص قاموا بالسطو على محل لبيع المجهورات بالعاصمة.

كما جاءت القضية إستجابة لنداء من قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر. مفاده تعرض محل لبيع المجوهرات ببلدية بن عكنون لعملية سطو. بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة ومحاولة الفرار على متن دراجات نارية.

وأفضت التحريات الميدانية المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة فور تلقي البلاغ، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الخمسة وتوقيفهم.

في حين، تم ضبط وإسترجاع مصوغات من المعدن الأصفر مسترجعة (سوار). و6 هواتف نقالة. وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام وأدوات إستعملت في عملية السرقة. وخوذتين خاصة بالدراجات النارية إستعملت في التخفي، ودراجتين ناريتين إستعملت في عملية السرقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. جناية السرقة المقترنة بظروف التشديد التعدد، العنف بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

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