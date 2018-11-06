الإطاحة بعصابة تعتدي على المواطنين بالغاز المسيل للدموع في الطارف

تمكنت اليوم الشرطة القضائية لأمن دائرة القالة من الإطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في الاعتداء على الاشخاص.

باستعمال أسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع تتكون من شخصين كلاهما في العقد الثاني من العمر ينحدران من مدينة القالة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن العصابة تنشط على مستوى الواجهة البحرية لمدينة القالة.

وينفذ المجرمان أفعالهما من خلال الترصد لضحاياهما مستغلين عزلتهم ومعرفتهما الجيدة للمنطقة ثم مباغتتهم باستعمال الأسلحة البيضاء.

وهي عبارة عن سيوف تقليدية الصنع وكذا قارورة غاز مسيلة للدموع، وبعد شكاوي المواطنين وردت إلى مصالح الشرطة.

مفادها تعرضهم إلى عملية إعتداء من طرف أشخاص يجهلون هويتهم استهدفت هواتفهم النقالة وبعض من البالغ المالية.

وعليه قامت ذات المصالح بفتح تحقيق في الموضوع وباستغلال المواصفات المقدمة من طرف الضحايا.

وبالرجوع الى آلية التعرف الآلي للأشخاص من خلال صورة روبوتية للمشتبه فيهم تمكنت من التعرف على أحد المجرمين.

الذي ينحدر من مدينة القالة ليتم توقيفه على مستوى أحد الأحياء وهو بصدد بيع مجموعة من الهواتف النقالة على مستوى الطريق العامة.

ومن خلال التحقيق المعمق تمكنت مصالح الشرطة من التعرف على بقية العصابة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما.

عن قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع.

كما تم تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.