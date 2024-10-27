الإطاحة بعصابة تعتدي على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب

اشتكى مستعملو الطريق السيّار شرق-غرب باتجاه حمادي والرويبة شرقي العاصمة، من عصابة إجرامية تعترض سبيلهم وتعتدي عليهم لسرقة أغراضهم الشخصية تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.

وتمكنت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 3 عناصر تقوم بالاعتداء وسرقة مرتادي الطريق السيار شرق-غرب محول الرويبة حمادي.

بحيث تضرر عشرات الضحايا لتعرضهم لاعتداءات خطيرة، مرفقة بالسرقة ليلا.

وكان المعتدون يستعملون سيارة من نوع ” كليو”، بيضاء اللون لصاحبها المدعو ” ب.عبد المالك” المكنى ” الروجي”.

وتم مواجهة المتهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد.

ليتم إدانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة، أقصاها كانت في حق المتهم “م.عبد الوحيد”، بـ10 سنوات سجنا نافذا. بسبب تخلفه عن جلسة المحاكمة الاستئنافية. بعدما استفاد من البراءة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.

ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، صرح لرئيس الجلسة، بأن المتهم الرئيسي المدعو ” ي. ب.عبد المالك” معروف باسم ” الروجي”، اتصل به بيوم الوقائع يطلب منه إقراضه مبلغ مالي.

ولكون المبلغ لم يكن متوفرا عنده، طلب منه مرافقته إلى أحد معارفه لجلب المال. وفي الطريق تعرضت السيارة إلى حادث مرور.

وبعد معاينة الحادث، تبين أن السيارة محل بحث من مصالح الأمن، لارتكاب جرائم سطو واعتداء على المواطنين بالطريق السريع شرق غرب.

وأكد المتهم بأنه لم يشارك في الاعتداءات أو السرقة البتة.

والتمس النائب العام تأييد الحكم المعارض فيه، في حق المتهم قبل أن تنطق المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.