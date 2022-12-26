الإطاحة بعصابة تقودها “مايا” تتاجر بالهيروين باستعمال “طاكسي” بالعاصمة

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الاثنين، ملف عصابة اجرامية متختصة في المتاجرة في المخدرات. من نوع ” هيروين” تضم رعايا أفارقة مقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني.

وفي ملف القضية يتابع 7 أشخاص موقوفين منهم 3 رعايا أفارقة من جنسية نيجرية. تتواجد بينهم امرأتين مقيمتين بمدينة “عين طاية “وهما “ايف ايفوسا انجل”. و” اوبير لفلورنس اوقينيرو” إلى ورعية نيجيري شريكهما.

كما تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 30 جوان 2021. وردت معلومات لدى مصالح فرقة مكافحة الإتجار الغير شرعي بالمخدرات. عن قيام شخصان أحدهما امرأة بالمتاجرة بالمخدرات من نوع ” هيروين” مقيمان بالعاصمة.

وبعد عملية ترصد للمسماة ” ماية” لوحظ تردد شخص في العشرينات من العمر على مقر اقامتها والمبيت هناك. ليتم تحديد هوية عذا الأخير ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.عبد الرحمان”. المدعو ” دحمان”، والمسماة ” م.ربيحة ” المكناة ” مايا”.

هذه الأخيرة بتاريخ 2 جويلية2021. انطلقت من مقر اقامتها بحي ” ميسوني” في حدود الساعة العاشرة وربع. على متن سيارة من نوع ” رونو سامبول” تستعمل تطبيق خاص. كما توجهوا مباشرة إلى باب الوادي، برفقة ”ب.عبد الرحمان”، وتوجهوا إلى شرق العاصمة.

كما تبين ان “ربيحة” و”عبد الرحمن” على اتصال بأحد الأشخاص يحوز على رقم هاتفي. مسجل باسم رعية تدعى “برولاي دانت” وآخر مسجل باسم ” هجيرة عبد الرزاق”.

وبتاريخ 11 جويلية 2021، بعد تتبع المدعو ”ب.عبد الرحمان” قادما من الحميز. تمت معاينة قيامه بابرام صفقة بينه وبين “اسحاق بوسحاقي” وخلالها تمكن المدعو “عبد الرحمان ” من الافلات بعد توغله بين أزقة الحي.

كما أسفرت التحريّات عن حجز 3حزم تحتوي على كمية من المخدرات من نوع هيروين. قدرها 113 كبسولة بوزن 420 و250 علبة دواء “برالقان”. بالإضافة إلى قارورة زجاجية تحتوي على الهيروين الخام وزنها 30غ. قارورة زجاجية تحتوي على مسحوق أبيض وزنها 120 غ. كيس بلاستيكي به41 كبسولة من الهيروين بوزن 96 غرام. 41 كبسولة من الهيروين. بالإضافة إلى ذلك 113 كبسولة بوزن 420غ و250 علبة دواء برالقان. 10 علب من دواء ” اكسبنادول”، وقرابة 140 مليون سنتيم.