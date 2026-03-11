الإطاحة بعصابة تقوم بتهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية بالطارف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريحان ولاية الطارف، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. مع استرجاع وحجز أربعة مركبات من مختلف العلامات.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصل عليها مستخدمي الفرقة مفادها وجود عصابة إجرامية تقوم بتزوير ملفات قاعدية للسيارات مهربة. قصد تسجيلها بصفة قانونية على مستوى مصالح البلديات ووضعها للسير بالتراب الوطني.

استغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية، تم فتح تحقيق في القضية قصد الإطاحة بعناصر العصابة. وبعد التعمق في التحقيقات تمكن المحققون من تحديد مكان تواجد المركبات، أين تم تمديد الإختصاص إلى بعض ولايات الوطن.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 40 سنة، حجز 04 مركبات منها ثلاث سيارات سياحية وشاحنة جر ورأب حجز 13 بطاقة تسجيل مع استرجاع 07 ملفات مهيأة للدفع. بالإضافة كذلك إلى حجز أزيد من 33 ملف قاعدي لسيارات مهربة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 290 مليون سنتيم. حجز مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 3000 أورو بالإضافة إلى مبلغ 115 دينار ive ليبشي، حجز 04 هواتف نقالة وجهاز كومبيوتر محمول.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

