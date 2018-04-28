الدرك أوقف 4 أشخاص في حالة تلبس بينهم إمرأتان

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج في العاصمة، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة من بينهم إمرأتان، حيث شكلوا عصابة احترفت إجهاض الفتيات الحوامل مقابل مبالغ مالية معتبرة، أين ضبطوا وهم في حالة تلبس بإحدى المستودعات في بلدية بوزريعة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الأول، أونيس سعاد، أنّ بداية التحريات كانت بعد استغلال معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية تتعلق بوجود شبكة مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة بينهم امرأتان إحداهما تتكفل بإحضار الضحايا والثانية تقوم بعملية الإجهاض بإحدى المستودعات ببلدية بوزريعة، فيما يتكفل العنصران الآخران بجلب دواء يستخدم في عملية الإجهاض من دول أجنبية.

وسمحت التحريات التي قام بها عناصر الفرقة بتوقيف جميع أفراد الشبكة وهم بصدد إجراء عملية إجهاض لإحدى الفتيات، كما تم حجز علبة للدواء المستعمل في العملية، كما تبين أن أفراد العصابة يقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم المتورطين في هذه القضية أمام الجهات القضائية، أين أمر وكيل الجمهورية بإيداع الجميع رهن الحبس المؤقت.