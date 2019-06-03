الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة الذهب على شاكلة أفلام “الأكشن” بالطارف

تمكنت اليوم عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية البسباس ولاية الطارف من توقيف عصابة متكونة من أربعة اشخاص إثنين منهم

في حالة فرار يتم البحث عنهما حاليا،إحداهما من الطارف والبقية ينحدرون من ولاية عنابة،تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة.

هذه العصابة قامت بعدة عمليات بقرية داغسة على شاكلة أفلام “الأكشن” أين تقوم بترصد البيوت،التي تقطنها نساء منفردات يملكن مصوغات ذهبية

ثم إقتحام المنزل وتوثيق صاحبة البيت، وتكميم فمها لمنعها من الصراخ والإستنجاد وسرقة مصوغاتها

و حسب معلومات حصرية للنهار، فإن قيمة المسروقات فاقت لحد الأن نصف مليار سنتيم أحد العمليات

إستهدفت سرقة امرأة بمصوغات ذهبية قدرت بـ 300 مليون سنتيم، فيما ينتظر أن يحدد ضحايا آخرون تعرضوا إلى إجرام العصابة.

من جهة أخرى لم يتم إستعادة المسروقات كونها بيعت من أفراد العصابة و بإنتظار توقيف بقيتها سيقدمون جميعا أمام نيابة محكمة الذرعان