الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة المنازل في عدة ولايات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت في تيزي وزو، من الإطاحة بعصابة، تمتهن سرقة المنازل في ولايات البويرة وبومرداس وتيزي وزو.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 ماي الفارط، على الساعة الثانية والنصف صباحا.

أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت مكالمة هاتفية من أحد المواطنين عن وجود حركة غير عادية بمسكنه.

ليتم على الفور تشكيل دورية من أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان وتطويق محيط المنزل.

أين تم القبض على شخص ملثم يرتدي قفازين يقوم بتسلق الجدار الخارجي من الداخل محاولا الفرار.

وكذا شخص آخر على متن سيارة من نوع بيجو كانت مركونة على حافة الطريق قريبة من منزل الضحية.

وبعد تفتيش المركبة وسائقها عثر بداخلها على حقيبة بداخلها معدات تستعمل لكسر الأقفال وفتح الأبواب. ليتضح أنه من أفراد الشبكة فيما لاذ الشخص الثالث بالفرار.

وبعد اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معهما اعترفا بالجرم المنسوب اليهما. وكذلك هوية وعنوان الشخص الثالث اليذي قام بالفرار. ليتضح أن أفراد الشبكة ينحدرون من البويرة.

ومواصلة للتحقيق وبموجب إذن بالتفتيش تم تمديد الاختصاص والتنقل إلى مسكن المشتبه فيه الفار بالبويرة.

ليتم توقيفه وبعد استجوابه ومواجهته بالادلة، اعترف هذا الأخير بضلوعه في هذه الجريمة.

وبالتعمق أكثر في التحقيق تم فك لغز عدة قضايا سرقة بعدة ولايات على غرار البويرة وبومرداس وتيزي وزو.