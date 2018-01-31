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الإطاحة بعصابة تنظم “الحرڤة” في مستغانم

أخبار الجزائر
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الإطاحة بعصابة تنظم “الحرڤة” في مستغانم
بقلم أنيس بن حالة/عايدة.ع

تمكنت عناصر الأمن بولاية مستغانم، من الإطاحة بعصابة مختصة في تنظيم الهجرة السرية والقبض على المدبرين الحقيقين “للحرڤة”.

وأفاد مراسل النهار أن العصابة متكوّنة من أربعة أفراد أحدهم في حالة فرار،وتتراوح الموقوفين بين 23 و34سنة منحدرين من سيدي لخضر.
وأوضحت مصادرنا أن العملية جاءت بناءا على استغلال معلومات وردت لمصالح الدرك بمستغانم.
وتم تقديم الموقوفين أمام العدالة وإيداعهم الحبس المؤقت.
كما أشارت مصادر النهار أن العصابة التي تم القبض عليها هي التي كانت وراء خروج فوج الحراڤة الذي انقلب قاربهم وتسبب في وفاة الفتاة.

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