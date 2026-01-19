إعــــلانات
أخبار الجزائر

الإطاحة بعصابة حاولت إغراق براقي بـ6219 قرص من المؤثرات العقلية

بقلم ياسمينة دهيمي
الإطاحة بعصابة حاولت إغراق براقي بـ6219 قرص من المؤثرات العقلية
  • 190
  • 0

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية براقي، الأسبوع المنصرم، من توقيف عصابة إجرامية تضم 3 أشخاص، تمتهن الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما كللت العملية بحجز 6219 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي مقدر إجمالا 103500 دج.

وحسب ييان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الإثنين، فالقضية انطلقت أطوارها، بعد استقاء معلومة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص وعليه باشرت ذات المصالح تحريات واسعة أفضت إلى توقيف ثلاث (03) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز كبسولة مؤثر عقلي (6219)
ومبلغ مالي قدره (103500) دينار جزائري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/3bcuF
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer