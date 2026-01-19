الإطاحة بعصابة حاولت إغراق براقي بـ6219 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية براقي، الأسبوع المنصرم، من توقيف عصابة إجرامية تضم 3 أشخاص، تمتهن الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما كللت العملية بحجز 6219 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي مقدر إجمالا 103500 دج.

وحسب ييان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الإثنين، فالقضية انطلقت أطوارها، بعد استقاء معلومة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص وعليه باشرت ذات المصالح تحريات واسعة أفضت إلى توقيف ثلاث (03) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز كبسولة مؤثر عقلي (6219)

ومبلغ مالي قدره (103500) دينار جزائري.