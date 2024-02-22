الإطاحة بعصابة خطيرة لسرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالرويبة في الجزائر العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء.

وجاء في بيان لذات المصالح، اليوم الخميس: “في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنطقة الصناعية بالرويبة من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والتعدي

على أصحابها تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء”.

وأوضح البيان، أن العصابة تقوم بطلب خدمة التوصيل واستدراج ضحاياها إلى مكان معزول والاعتداء عليهم وسلبهم السيارة”.

وجاءت هذه العملية بعد “تلقي شكوى من طرف أحد المواطنين وقع ضحية لهذه العصابة من خلال الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض وسلبه مبلغ مالي معتبر وهاتفه النقال مع سرقة سيارته”.

وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام وكذا الاستغلال الجيد للوسائل التقنية، تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم عقب وضع خطة محكمة.

ووبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم “تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”.