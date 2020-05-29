الإطاحة بعصابة زرعت الرعب بحي 08 ماي بالوادي

تمكن عـناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من تفكيك عصابة تتكون من خمسة أشخاص في العقدين الثاني و الثالث من العمر، زرعوا الرعب وسط سكان حي 08 ماي.

وأفاد بيان لذات المصالح، ان تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر ذات المصلحة بدوريات ليلية على مستوى حي 08 ماي في إطار السهر على إلتزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي الجزئي.

وأشار البيان إلى أنه لفت انتباههم انبعاث ضوء من أحد المنشآت العمومية الشاغرة ليتم على الفور التقرب إلى عين المكان، و اتضح أن الأمر يتعلق بخمسة شبان مخالفين للحجر الصحي في حالة متقدمة من السكر يحدثون فوضى وإزعاج وسط السكان، و بمجرد مشاهدتهم لرجال الشرطة قاموا بإغلاق الأبواب وإضرام النار و محاولة الاعتداء على رجال القوة العمومية بمختلف الأسلحة البيضاء من عصي و قضبان حديدية و حجارة إلا أن يقظة عناصر الشرطة حالت دون وقوع إصابات بينهم.

و بعد مقاومة شديدة تمكنوا من توقيفهم و تحويلهم إلى المقر ليتم إعداد ملفات قضائية ضدهم عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، القيام بأفعال وأعمال لغرض بث الرعب وسط السكان، جناية إضرام النار عمدا في مبان مملوكة للجماعات المحلية، والتخريب العمدي لمبان ملك للغير، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.