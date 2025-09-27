الإطاحة بعصابة زرعت الرعب في أوساط سكان برج البحري

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقين قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان برج البحري بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، إنطلقت أطوار القضية بعد تلقي بلاغات عبر الخط الأخضر 1548. مفادها إندلاع شجار بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص على مستوى أحد أحياء برج البحري بالعاصمة.

بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو، يوثق قيام أحد الأشخاص بحمل بندقية صيد وسلاح أبيض محظور ويهدد إحدى العائلات أمام مقر إقامتهم.

وبعد التحريات المكثفة، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه رفقة شركائه، أين أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص.

كما تم ضبط وحجز 6 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمـام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء وفقا لملف إجراءات جزائية. عن قضية الإنخراط والإشتراك في عصابة أحياء الضرب والجرح العمدي. وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.