الإطاحة بعصابة سحبت أموال مواطنين من حسابات بريدية بوثائق مزورة في بومرداس

أطاحت مصالح الأمن لدائرة بغلية ولاية بومرداس، عصابة متكونة من شخصين في العشرينات تقوم بإنتحال صفة الغير بغرض النصب.

حيث قام أحد أفراد العصابة، بسحب مبلغ يزيد عن 200.000 دج، من حساب لأحد الأشخاص بمركز بريدي لبغلية بصك مزور.

وحسب ذات المصدر، فإن الضحية تقدم بشكوى تعرضه للنصب، من خلال قيام شخص مجهول بسحبين في يوم واحد من رصيده.

حيث سحب من حسابه الجاري مبلغ مالي يزيد عن 200.000 دج، إضافة إلى مبلغ 30 ألف دينار اليوم الواحد.

وقد أسفرت التحريات، عن تحديد هوية المشتبه فيه، حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 110.000 دج.

كما تم توقيف شريكه، وبحوزته مبلغ يقدر ب 100.000 وصكوك بريدية، بهوية شخص أخر مع رخصة سياقة مزورة.