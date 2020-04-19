الإطاحة بعصابة سرقة السيارات وإسترجاع مركبة بالشط في الطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بالشط في الطارف يتمكن من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 03 أشخاص جلهم في العقد الثاني من العمر.

أفراد العصابة ينحدرون من ولايتي الطارف وعنابة يقودها مسبوق قضائيا المعنيين ينشطون في مجال سرقة المركبات .

أين تم خلال هذه العملية إسترجاع سيارة مسروقة فيما تمكنت ذات المصلحة من حجز مركبة كان يستعملها المجرمون في تنقلاتهم وتسهيل عملية الفرار.

العملية تمت إثر معلومات وردة الى مصلحة الشرطة بالشط مفادها تواجد على مستوى إقليم مدينة الشط مجموعة من الأشخاص يشتبه فيهم التخطيط لتنفيذ عملية سرقة لمركبة.

أين أسفرت العملية من توقيف شخصيين وهذا في حدود الساعة الثلاثة صباحا ضبطوا في حالة تلبس داخل مركبة وهما بصدد سرقتها.

ليتم توقيفهما كما أسفرت العملية أيضا إلى توقيف شخص ثالث كان على متن مركبة ملك للمجرمين يستعملونها من أجل تسهيل عملية الفرار.

وخلال التحقيق مع المشتبه فيهم تبين أن المعنيين متورطين في عدة قضايا أخرى تتعلق بسرقة المركبات على مستوى ولايات مجاورة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي قدموا بموجبه امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان.