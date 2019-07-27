الإطاحة بعصابة سرقة المواشي في عنابة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لشبكة إجرامية تحترف سرقة المواشي على مستوى ولاية عنابة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و37 سنة.

العملية جاءت بعد تحريات وحدات الدرك الوطني، بعدة عمليات سطو استهدفت الموالين وأصحاب المواشي بكل من بلديتي سرايدي وعين الباردة.

حيث أن هذه العصابة تقوم بترصد الرعاة واختيار الوقت المناسب لتقوم باقتحام الاسطبلات والإستلاء على الماشية مستغلة اقتراب عيد الأضحى .

تم توقيف أفراد العصابة و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي المقابل وفي هذا الإطار المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، سطرت مخططا خاصا بتأمين أيام عيد الأضحى واتخاذ جميع الإجراءات.

فيما يخص مراقبة نقل الماشية بالإضافة إلى تأمين أسواق المواشي ومراقبة مداخلها ومحيطها بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية.