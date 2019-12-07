الإطاحة بعصابة سرقة كوابل الكهرباء تموه نفسها بلباس أعوان الصيانة بـ “تيليكوم” في غرداية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من حل لغز تكرر عمليات السرقة التي طالت العديد من كوابل الهاتف مما تسبب في انقطاع الخدمة لعدد كبير من الأحياء على مستوى مدينة غرداية.

وبعد توالي التبليغات بشأن تسجيل عمليات سرقة مختلفة لكوابل الهاتف بعديد النقاط، شرعت الفرقة الجنائية بأمن ولاية غرداية في عملية التحري واستغلال لكاميرات المراقبة.

إضافة إلى نشر عناصرها بالزي المدني، ناهيك عن المساهمة الفعالة للمواطنين عبر التبليغ، حيث وردت معلومات مؤكدة عن تواجد شخصين على من مركبة من توع طويوطا هيليكس مزدوجة المقصورة، وهم بصدد تخريب وسرقة عدد من الكوابل النحاسة الخاصة بالهاتف ليتم خروج فرقة من عناصر الأمن بعد تنفيذ خطة محكمة وترقب.

وتم توقيف المعنيين على مستوى الحاجز الأمني ببوهراوة، أين تمت مراقبة وتفتيش المركبة ليتم ضبط كوابل نحاسية الخاصة بالهاتف إلى جانب منشار، وبذلة كان يرتديها أحدهم للتمويه تخص الأعوان المكلفين بصيانة الكوابل الهاتفية.

ونقل الموقوفين للتحقيق بمقر أمن ولاية غرداية مع حجز الكوابل النحاسية والمعدات المستعملة.

وبعد التحقيق المعمق، تبين وجود شريك ثالث تم توقيفه بعد ذلك وبعد التنسيق مع الشركاء الأمنيين على غرار مصالح الدرك، تبيّن أن المجموعة لها عدة قضايا مشابهة بمختلف الأحياء حيث تقوم بقطع الأسلاك النحاسية الخاصة بالهواتف لأجل بيعها بأسعار متفاوتة على أساس أنها مادة نحاس.

و بعد اتمام الاجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام محكمة غرداية، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم جناية تكوين جمعية اشرار بغرض ارتكاب جناية و جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل و استحضار مركبة و جنحة عدم التبليغ عن جناية و جنحة ارتداء بغير وجه حق بذلة نظاميةو لباس مميز لوظيفة الى حين محاكمتهم.