الإطاحة بعصابة سطت على أجهزة “كليماتيزور” من عمارة بالعاصمة

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، تشديد العقوبة في حق ثلاث متهمين موقوفين. لضلوعهم في قصية سرقة طالت أجهزة تبريد. كانت مشغلة في عمارة قيد الانجاز تابعة لأحد الخواص بحي البساتين بالعاصمة.

كما نسب للمتهمين خلال الجلسة جنحتي تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بالكسر وإخفاء أشياء مسروقة. تم بموجبها ادانتهم بعامين حبسا نافذا أمام محكمة حسين بالعاصمة.

وفي الجلسة التي استأنف فيها المتهمون الحكم. تبين أن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى ضد مجهول تقدم بها الضحية المدعو “ب.م” أمام مصالح الأمن. للتبليغ عن تعرضه لسرقة أجهزة تبريد المقدر عددها بـ10.

كما أضاف أن الأجهزة المسروقة كانت مجهزة في عمارة طور الانجاز. حيث استغل الفاعلون انعدام الحراسة بها. ليتسللوا ليلا لتنفيذ جريمتهم.

وعلى إثر التحقيق الذي باشرته ذات المصالح تم تحديد هوية الفاعلين. ويتعلق الأمر بالمدعو بشاب وصديقه الناقل “ح.أ” الذي تكفل بنقل الأجهزة محل السطو من حي البساتين الى حي رويسو بالعاصمة. لتسليمها للمتهم الثالث الذي قام بشراءها مقابل مبلغ 12 مليون سنتيم لإعادة بيعها في سوق ” الدلالة”. المتهم الاول اعترف بانه سطا على أجهزة التبريد لكون العمارة غير محروسة وقام بوضعها في سيارة صديقه المتهم الثاني. لنقلها للمتهم الاول، في حين أنكر الناقل والمشتري التاجر علمهم المسبق بأن المبردات مسروقة. كما تنازل الضحية صاحب العمارة في الجلسة عن طلب تعويضات من المحكمة. باعتبار أنه قبضها من عند أهالي المتهمين.