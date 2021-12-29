الإطاحة بعصابة سطو على المنازل استولت على أكثر من مليار سنتيم في قايس بخنشلة

اللصوص أحرقوا خزانة مصفحة وبعض المسروقات في منزل مهجور

تمكن أفراد مصلح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة قايس بخنشلة، ليلة أول أمس، من الإطاحة بجمعية أشرار استولت على مبلغ مالي جد معتبرمن العملة الوطنية، بالإضافة إلى سلاسل من المعدن الأبيض وأجهزة كهرومنزلية.

وقائع القضية تعود إلى تقدم مواطن أمام مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة قايس من أجل إيداع شكوى رسمية بخصوص تعرض مسكنه العائلي الشاغر الكائن بمدينة قايس للاقتحام والسرقة من مجهولين، استهدفوا مبلغا ماليا معتبرا قدره مليار وثلاث مائة مليون سنتيم، وأربعة أجهزة تلفاز بلازما وكاميرا رقمية، بالإضافة إلى ثلاث سلاسل من المعدن الأبيض، بعد أن ترصدوا غياب العائلة عن مقر السكن، وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى مسكن الضحية، أين تم إجراء المعاينة الميدانية لمسكنه، مع فتح تحقيق معمق في القضية، تزامنا وتلقي ذات المصالح بلاغا عن وجود حريق على مستوى سكن في طور الإنجاز كائن بمخرج المدينة، وبعد تنقل قوات الشرطة إلى عين المكان لإجراء المعاينات والتحقيقات الأولية مرفوقين بعناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية من أجل إخماد الحريق، تم العثور على وثائق إدارية تخص الضحية، كما تم العثور على خزنة حديدية مصفحة تعرضت للحرق، كما تم حرق أربع أجهزة تلفزيون نوع بلازما، وبعد الاتصال بالضحية وتنقله إلى المصالح الأمنية، تعرف من الوهلة الأولى على الأغراض التي تم حرقها من قبل الفاعلين، ليتم مواصلة التحقيق من أجل كشف ملابسات القضية. واستغلالا للمعلومات المتوفرة، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري في الجريمة تم التوصل إلى تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه فيهم بضلوعهم في عملية السرقة تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق. وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حق المشتبه فيهم ملف جزائي بموضوع تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجنايتي السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق والكسر وجناية الحرق العمدي لملك الغير، بموجبه تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة قايس، وعملا بإجراءات المثول الفوري، أصدر قاضي التحقيق بذات المحكمة أمر إيداع في حق المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وتكييف التهم قبل إحالتهم على المحكمة المختصة.