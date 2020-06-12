الإطاحة بعصابة “سيمون” و”العسلة” بالطارف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الطارف من الإطاحة بكل من المكنى سيمون والعسلة وهم أفراد مجموعة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات.

وأضاف بيان لذات المصالح، أن الشبكة الإجرامية المنظمة تتكون من 4 أشخاص جميعهم ينحدرون من ولاية الطارف أعمارهم في العقد الثالث من العمر، وتم خلال هذه العملية حجز صفيحة من المخدرات من نوع كيف معالج قدر وزنها بـ 86 غ، بالإضافة إلى حجز مركبة كانت تستعمل في تنقلات أفراد العصابة.

وأشار البيان، إلى أن العملية جاءت على إثر استغلال لمعلومات من طرف عناصر الشرطة لفرقة البحث والتدخل مفادها قيام مجموعة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بصدد التحضير لإبرام صفقة بيع كمية من المخدرات.

وبعد تعميق التحريات التي أسفرت إلى تحديد مكان وزمان إبرام صفقة البيع تمكنت قوات الشرطة من الإطاحة بأفراد هذه المجموعة الإجرامية وعددهم 03 كانوا على متن مركبة، وحجز بحوزتهم صفيحة من المخدرات مخبأة بإحكام داخل المركبة ليتم إقتيادهم الى مقر الفرقة.

وأوضح نفس المصدر، أنه تم تحديد هوية الممون الرئيسي لهم ليتم توقيفه وإنجاز ملف قضائي عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة غير شرعية قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان صدر في حقهم جميعا أمر إيداع.