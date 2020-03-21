الإطاحة بعصابة ضمنها مهندس تزوّر رخص السياقة وبطاقات معاق بالرويبة

تمكنت، أول أمس الخميس، فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة، من توقيف عصابة ضمنها مهندس في الإعلام الآلي.

وإختصت العصابة في تزوير محررات إدارية، منها رخص السياقة وفواتير السلع، مع بطاقات المعاقين، بإستعمال ختم مزور لثلاث مقاطعات إدارية بالعاصمة.

وحسب المعلومات المتحصل عليها من مصادر موثوقة، فإنّ إكتشاف القضية جاء بعد توقيف شخص للمراقبة على مستوى مدينة الرويبة.

حيث اكتشف بأنّ رخصة سياقة موقوف مزورة ويحوز بطاقة معاق مزورة، رغم أنّ صاحبها إنسان عادي.

ليتم فتح تحقيق أمني ويتوصل إلى الكشف عن العصابة التي ينشط ضمنها مهندس في الإعلام الآلي يقطن في حسين داي بالعاصمة وعون في سونلغاز يقطن في بودواو بولاية بومرداس، يبلغان من العمر 45 و35 سنة على التوالي.

وتشير ذات المصادر إلى أنّ المهندس يقوم بتزوير الوثائق والبطاقات في منزله عن طريق السكانير ومطبعة من النوع الجيد، ويختم عليهم بختم كل من المقاطعات الإدارية لحسين داي وبئر مراد رايس وبراقي، حيث تأسس هؤلاء كأطراف مدنية في ملف الحال.

وقد تمكنت الفرقة الأمنية من حجز العتاد المستعمل في التزوير داخل مسكن المتهم، وذلك بعد الحصول على تسخيرة من وكيل الجمهورية.

وبعد استكمال التحقيق الأمني قدّم المشتبه فيهما على التحقيق القضائي بمحكمة الرويبة، أين تم إيداعهما الحبس المؤقت تحت ذمة التحقيق، مع البحث عن المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار.