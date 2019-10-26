الإطاحة بعصابة “كونقا” بتيبازة.. أفرادها إختطفوا قاصرا واغتصبوه!

أطاحت في الـ24 ساعة الأخيرة، فرقة الصاعقة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، بأخطر عصابة على مستوى الولاية.

العصابة يقودها المدعو “كونقا” والمتورط في قضايا إجرامية خطيرة، آخرها منذ حوالي ثلاث أشهر عندما قام رفقة أفراد عصابته بإختطاف طفل قاصر والتداول على إغتصابه وبعدها طلب فدية من أهله.

العملية التي نفذتها فرقة الصاعقة، جاءت عقب معلومات إستعلاماتية هامة، حيث تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها المدعو “كونقا” قبل أن يتم نصب كمين له.

تم على إثر هذا الكمين، توقيف المشتبه فيه، وتصفيده دون أي مقاومة مثلما كان متعودا رفقة عصابته.

أين هاجم المدعو “كونقا” وعصابته، عدة مرات أعوان الشرطة والدرك، خاصة في الأحياء الشعبية التي يقيمون بها على غرار حي “كابيندا”ودوار معمر بلعيد.

العملية لقيت إستحسانا كبيرا من طرف المواطنين بحجوط، حيث ظل “كونقا” هاربا من العدالة مستفيدا من خوف بعض المواطنين للتبليغ عنه وعن أفراد عصابته.

وذلك بسبب أعماله الإجرامية التي تعدت السرقة والضرب والجرح والإعتداء، إلى الإختطاف والإغتصاب وطلب الفدية.