الإطاحة بعصابة لترويج المخدّرات وحجز قرابة 50 كغ من الزطلة بمستغانم

تمكّنت عناصر الدّرك الوطني بولاية مستغانم من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصّة في ترويج المخدرات.

وحسب مصادر النّهارأونلاين، فإنّ العصابة تتكوّن من ثلاثة أفراد ينحدرون من ولايات مستغانم و العاصمة و باتنة.

مع حجز كميّة معتبرة من الكيف المعالج المقدّرة بـ 42.2 كغ من الكيف المعالج.

وجاءت العملية بناءا على معلومات وردت للدّرك الوطني مفادها تواجد مركبة سياحيّة مشبوهة كانت متّجهة من وهران إلى مستغانم.

أين تمّ توقيفها على مستوى منطقة أوريعة، حيث عثر على الكميّة المذكورة مخبّأة بإحكام أسفل الصّندوق الخلفي للمركبة.

وبعد التّحقيق مع المشتبه فيه كشف عن شركائه في العملية وبعد تمديد الإختصاص تمّ توقيف شريكيه الآخرين.