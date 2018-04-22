الإطاحة بعصابة لسرقة المواشي بالبيض

أخبار الجزائر
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الإطاحة بعصابة لسرقة المواشي بالبيض
بقلم م. فيصل

أطاح عناصر الدرك الوطني في البيض بعصابة متكونة من شخصين مختصة في سرقة المواشي واسترجاع عدد من رؤوس الأبقار المسروقة.

وحسب ذات المصدر فإن العملية جاءت إثر سرقة 4 أبقار من موال بمنطقة “المحرة ” جنوب الولاية  من طرف مجهولين .

وعلى إثرها باشرت ذات الهئية تحريات لتحديد هوية المتورطين أين تم تمديد الاختصاص لتيارت وتوقيف المشتبه فيهما في القضية.

كما تم حجز مركبة استعملت في السرقة مع استرجاع رؤوس الأبقار المسروقة وإعادتها لصاحبها.

وقد تم تقديم المتورطين لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الأبيض سيد الشيخ

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