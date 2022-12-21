الإطاحة بعصابة مختصة بترويج المؤثرات العقلية وحجز 2335 قرص بتندوف

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بتندوف بعد تفتيش لأحد مساكن المشتبه فيهم بالتنسيق مع النيابة المحلية. من توقيف 3أشخاص متورطين تتراوح أعمارهم مابين 24 و33 سنة.

كما تم حجز خلال العملية كمية معتبرة من مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي. قدر عددها بـ 2335 كبسولة من نوع بريقابالين 309 ملغ وقرص واحد من نوع اكستازي. بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 80 الف دينار جزائري ، مع حجز مركبة سياحية كوسيلة نقل.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا. عن قضية تهريب بضاعة اجنبية، العرض والاقتناء والتسليم لمواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقليا .