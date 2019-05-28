الإطاحة بعصابة مختصة في السرقة بإستخدام الدراجات النارية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع بمدينة الجلفة من وضع حد لنشاط لمحترفي السرقة باستخدام الدراجات النارية.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة بذات الأمن الحضري نداءا عن طريق الرقم الأخضر.

مفاده تعرض إحدى السيدات لفعل السرقة بالعنف من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية استهدفا هاتفها النقال.

حيث تم على الفور توقيف الفاعلين وهما شابين في العقد الثالث من عمرهما .

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيةي قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.